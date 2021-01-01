Portland eğer Olshey ile yolları ayırırsa, Ainge ana aday!

Portland Trail Blazers'ın genel menajer Neil Olshey ile yollarını ayırması durumunda, Boston Celtics'in eski basketbol operasyonları başkanı Danny Ainge'i hedef alabileceği iddia edildi.



Olshey, işyerinde suistimal nedeniyle NBA tarafından soruşturma altında ve Blazers ekibi, iddiaların doğru olması durumunda yeni bir basketbol operasyonları başkanı arayışı içinde olabilir.



Sports Illustrated'dan Howard Beck'e göre Portland ekibi Olshey'nin görevine son verirse, Ainge'nin takımın basketbol operasyonlarını yürütmek için ana hedef olabileceğine dair bir beklenti bulunuyor.



Ainge, geçtiğimiz yaz ön büro işinden emekli olduktan sonra Boston'da danışman olarak kalmış ve yerine eski Celtics başantrenörü Brad Stevens getirilmişti.



Ainge'in, Eugene şehrinde büyüdüğü için Blazers'ın bulunduğu Oregon eyaleti ile özel bir bağı olduğu biliniyor.



Olshey ve Blazers yönetiminin ayrıca, önceki yaz koç Terry Stotts ile yolları ayırdıktan sonra başantrenör pozisyonuna Chauncey Billups'ın getirilmesi kararına tartışmalı gözüyle baktığı da söylenmişti.



