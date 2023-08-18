Portland Trail Blazers'ın, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ı Miami Heat'e takas etmekle hâlâ ilgilenmediği iddia edildi.



Lillard'ın 2023-24 sezonunda nerede oynayacağı sorusu, yıldız oyuncunun Heat'e gitme talebinin halen yerine getirilmemesiyle belirsizliğini koruyor.



Heat muhabiri Barry Jackson'a göre Blazers, 32 yaşındaki süperstarı Miami'ye takas etmekle hala ilgilenmiyor:



"Portland, Şubat ayı sonunda tek ulusal TV maçını oynayacağı Heat ile bir anlaşma yapmakla halen pek ilgi göstermiyor. Bana göre, Lillard'ın bunu gerçekleştirmeye ne kadar istekli olduğuna bağlı olarak elinde çok fazla koz var."



Lillard geçtiğimiz sezonu 32.2 sayı, 4.8 ribaund ve 7.3 asist ortalamalarla tamamlamıştı.



