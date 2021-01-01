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Portland'da Terry Stotts dönemi sona erdi

Portland Trail Blazers ve başantrenör Terry Stotts'ın, dokuz sezonun ardından karşılıklı olarak yolları ayırma konusunda anlaştıkları ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers ve başantrenör Terry Stotts'ın, dokuz sezonun ardından karşılıklı olarak yolları ayırma konusunda anlaştıkları ortaya çıktı.

Basketbol operasyonları başkanı Neil Olshey, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Terry'ye ve son dokuz sezonda başardıklarına saygım çok büyük. Bu hem kişisel hem de profesyonel düzeyde zor bir karardı, ancak takımın çıkarı için başka bir yöne ilerlemek durumundaydık."

Stotts, Blazers ile geçirdiği süre boyunca 402-318'lik bir seriye sahipti.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Stotts'ın yerine Chauncey Billups, Jeff Van Gundy, Mike D'Antoni ve Juwan Howard'ın adaylar arasında yer almaları bekleniyor.


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