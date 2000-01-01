Portland, Cleveland ve Denver, antrenman tesislerini açıyorlar

Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers ve Denver Nuggets'ın 8 Mayıs'ta antrenman tesislerini tekrar açacakları, ancak Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks'in daha fazla açıklık bekleyecekleri açıklandı.



NBA, eğer takımların şehirleri sosyal mesafeye ilişkin kısıtlamaları gevşetmişse, ekiplerin 8 Mayıs'ta antrenman tesislerini tekrar açabileceklerini bildirmişti.



Cavs, Nuggets ve Blazers, tesislerini yeniden açacak takımlar arasında.



Cavs koçu J.B. Bickerstaff, Cavs antrenörlerinin maske ve eldiven takacağını ve oyuncuların ve antrenörlerin birbirinden 4 metre uzakta durmaları gerektiğini söyledi.



DALLAS VE LAKERS, ŞİMDİLİK PEK YANAŞMIYOR



Mavs ve Lakers'ın, tesislerini şimdilik açmayacakları belirtildi.



Los Angeles'ın şu anda 15 Mayıs'a kadar evde kalma politikası bulunuyor. Koç Frank Vogel, Lakers'ın ne zaman döneceği konusunda kesin bir tarihi olmadığını söylese de, rekabetçi bir bakış açısıyla erken dönen belirli takımlardan endişe etmediğini açıkladı:



"Bu konuda kişisel olarak gerçekten endişe etmediğim, rekabetçi bir denge unsuru var. Sanırım oynamaya geri dönmekten çok uzaktayız."



Mavericks sahibi Mark Cuban, yaygın testler yapmadan, Mavs'in oynamaya dönmesi konusunda rahat olmadığını ve tesislerin yeniden açılması için derhal bir planı olmadığını da sözlerine ekledi.



