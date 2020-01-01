Portland, CJ McCollum'ı bırakmak istemiyor!

ESPN'den Zach Lowe'a göre, Portland Trail Blazers, Orlando Magic forveti Aaron Gordon için CJ McCollum'ın takımdan ayrılmasına izin vermek istemiyor.



Gordon, Portland'ın en iyi şampiyonluk yarışmacılarından biri olmasına belki yardım edecek olsa da, Blazers'ın McCollum'ı takas etme planları bulunmuyor.



Lowe, yazdığı raporda şunları bildirdi:



"Aaron Gordon'a karşı ligin genel ilgi seviyesi, daha belirsiz. Brooklyn, önceki yıllarda onu kovalamayı tartışmıştı, ancak bu muhtemelen şu anda önemsiz.



Twitter'daki NBA kitlesinin Gordon'a karşılık CJ McCollum takası fikri, kaynaklara göre hiçbir zaman ciddi bir şekilde tartışılmamış olsa da, Portland'da olması kulağa mantıklı geliyor.



Portland, McCollum'ı teslim etmeden Gordon'u alabilir mi? Zach Collins, Nikola Vucevic, Mo Bamba ve Jonathan Isaac, bir takıma çekici geliyor mu? Peki ya Anfernee Simons?"



