Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Portland, CJ McCollum'ı bırakmak istemiyor!

ESPN'den Zach Lowe'a göre, Portland Trail Blazers, Orlando Magic forveti Aaron Gordon için CJ McCollum'ın takımdan ayrılmasına izin vermek istemiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Zach Lowe'a göre, Portland Trail Blazers, Orlando Magic forveti Aaron Gordon için CJ McCollum'ın takımdan ayrılmasına izin vermek istemiyor.

Gordon, Portland'ın en iyi şampiyonluk yarışmacılarından biri olmasına belki yardım edecek olsa da, Blazers'ın McCollum'ı takas etme planları bulunmuyor.

Lowe, yazdığı raporda şunları bildirdi:

"Aaron Gordon'a karşı ligin genel ilgi seviyesi, daha belirsiz. Brooklyn, önceki yıllarda onu kovalamayı tartışmıştı, ancak bu muhtemelen şu anda önemsiz.

Twitter'daki NBA kitlesinin Gordon'a karşılık CJ McCollum takası fikri, kaynaklara göre hiçbir zaman ciddi bir şekilde tartışılmamış olsa da, Portland'da olması kulağa mantıklı geliyor.

Portland, McCollum'ı teslim etmeden Gordon'u alabilir mi? Zach Collins, Nikola Vucevic, Mo Bamba ve Jonathan Isaac, bir takıma çekici geliyor mu? Peki ya Anfernee Simons?"


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal