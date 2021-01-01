Portland, Beasley'yi antrenman kampına almak istiyor

Portland Trail Blazers'ın, Michael Beasley'ye antrenman kampı kontratı vermekle ilgilendiği bildirildi.



HoopsHype'dan Michael Scotto'ya göre, takım daha fazla forvet imzalamaya hevesli ve Beasley de hedefleri arasında yer alıyor.



Blazers'ın Perşembe günü Patrick Patterson ile anlaştığı bildirilmişti ve Beasley'nin de garanti edilmeyen bir sözleşme imzalayabileceği düşünülüyor.



Geçtiğimiz ay düzenlenen Yaz Ligi'nde ekibin kadrosunda yer almış olan Beasley, NBA'de oynadığı son sezonda 7.0 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



