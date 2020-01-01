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Portland, Ariza yerine G League'in MVP adayını kadrosuna kattı

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Portland Trail Blazers'ın, Trevor Ariza'nın yerine yedek oyuncu olarak Jaylen Adams'ı imzalamayı planladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Portland Trail Blazers'ın, Trevor Ariza'nın yerine yedek oyuncu olarak Jaylen Adams'ı imzalamayı planladığını duyurdu.

Adams, Wisconsin-Herd ile G League'in MVP ödülü adaylığında ikincisi sırada yer almıştı. Wisconsin için 33 maçta Adams, 21.5 sayı, 5.1 ribaund ve 5.7 asist ile oynamıştı.

Kaynakların geçtiğimiz hafta Wojnarowski'ye verdiği demeçte, Ariza, NBA'in Orlando'daki sezon devamına gelmek yerine, küçük oğluyla bir aylık bir ziyaret sürecini tercih ettiğini söylemişti.


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