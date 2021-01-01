Portland, aktif bir McCollum takası arayışında değil

Portland Trail Blazers'ın aktif olarak CJ McCollum takası arayışında olmadığı bildirildi.



The Athletic'ten Jason Quick'e göre Blazers, Lillard dışında karşılığında en fazla varlık alabileceği oyuncu olan McCollum'ı aktif olarak takasa açmış değil:



"Takıma iyi oyuncu almanın en bariz ve en kolay yolu, şutör guard CJ McCollum'ı takas etmek. 30.8 milyon dolarlık maaşı sadece bir oyuncuyu veya değerli oyuncuları getirmekle kalmaz, aynı zamanda kendisinin yerini doğal bir şutör guard olan Powell'ın almasını sağlar.



Bu, Portland'ın kısa forvet veya uzun forvet pozisyonlarında daha iyi oyuncuları keşfetmesini de sağlayacaktır (Robert Covington her iki forvet pozisyonunda da oynayabiliyor).



Ama görünüşe göre Portland aktif olarak McCollum'ı takasa açmadı. Bunun nedeni Portland'ın takımların McCollum'a nasıl değer verdiğiyle aynı fikirde olmaması mı yoksa Neil Olshey'in ona aşırı derecede aşık olması mı bilmiyorum ama duyduğum genel düşünce, Blazers'ın sırf kadroyu değiştirmek adına kendisini takas etmeyeceği üzerine. Takasın onları daha iyi hale getirmesi gerekiyor ve şu ana kadar diğer takımlar bu çıtayı yakalayamadılar."



Geçtiğimiz sezon McCollum, Trail Blazers formasıyla çıktığı 47 maçta 23.4 sayı, 4.7 asist ve 3.9 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



