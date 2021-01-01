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Portis: "NBA şampiyonu olmak, hayatımı değiştirdi..."

Milwaukee Bucks forveti Bobby Portis, NBA şampiyonu olmanın hayatını değiştirdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks forveti Bobby Portis, NBA şampiyonu olmanın hayatını değiştirdiğini söyledi.

50 yıl aradan sonra ilk kez şampiyon olan Bucks ekibinin oyuncuları, şampiyon olmanın sevincini yaşıyor.

Bu oyunculardan biri olan Portis, The Athletic'ten Shams Charania'ya şampiyon olmanın avantajlarını şu şekilde paylaştı:

"Ne zaman bir yere gitsem, herkes 'Dur, ben hallederim' diyor. Kesinlikle tuhaf bir duygu."

Portis, ABD'deki eczane zinciri Walgreens'te yaşadığı bir deneyimi paylaşarak, 2021 şampiyonluğunun kendisi ve ailesi için hayatı nasıl değiştirdiğini şu şekilde anlattı:

"Birkaç hafta önce Walgreens'e gitmiştim ve orada aslında pek alışveriş yapmam, yani her zaman değil. Öylece girer çıkarım. Bir kere yine öyle yapacakken, orada çalışan bir arkadaş 'Ben hallederim' demişti. Çok tuhaf bir deneyimdi. Kesinlikle ailecek hayatımız değişmiş durumda."

Portis, NBA Finalleri serisinde Phoenix Suns'a karşı 7.7 sayı ve 4.0 ribaund ortalamaları kaydetmişti.


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