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Portis, Mirotic'e 2017'de yumruk atmasıyla ilgili: "İkimiz de gençtik..."

Milwaukee Bucks forveti Bobby Portis, 2017 yılında eski takım arkadaşı Nikola Mirotic ile yaşadığı ve ciddi şekilde yaralanmasına neden olan talihsiz kavga olayından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks forveti Bobby Portis, 2017 yılında eski takım arkadaşı Nikola Mirotic ile yaşadığı ve ciddi şekilde yaralanmasına neden olan talihsiz kavga olayından bahsetti.

Portis, The Athletic'ten Shams Charania'ya, Mirotic'in parkelere döndüğünde ikilinin birlikte çok iyi oynadığını, ancak şu anki FC Barcelona yıldızıyla, birkaç ay sonrasında New Orleans'a takas edilmesinden bu yana hiç konuşmadığını söyledi:

"İşin tuhaf tarafı, ben ve o, sakatlıktan döndüğünde birlikte harika oynamıştık. O zamandan beri onunla konuşmadım, ama hiçbir şekilde kötü duygular beslemiyorum. O zaman 22 yaşındaydım ve o 26 yaşında falandı. Yani ikimiz de gençtik. Ayrıntılarını hiç hatırlamıyorum, geçti gitti."


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