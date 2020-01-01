Porter Jr.: "KOVID-19 ile ilgili düşüncelerimin arkasındayım!"

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., tartışmalı KOVID-19 düşüncelerinin "arkasında duracağını" ve Orlando Magic forveti Jonathan Isaac'in milli marş kararını destekleyeceğini söyledi.



Porter Jr., bugün ABD'deki en sürükleyici iki sorunla ilgili oldukça tartışmalı olan duruşunu yeniden doğruladı: koronavirüs salgını ve Black Lives Matter hareketi.



Salgınla ilgili olarak, Undefeated'dan Marc J. Spears ile konuşan 22 yaşnıdaki oyuncu, koronavirüs söz konusu olduğunda tartışmalı olabilecek bir duruşu olan herkese olan desteğini yineledi:



"İnandığınız şeyin arkasında durun. Bundan geri adım atmayın. Tartışmalı olsa bile. Karşıt kültür olsa bile. Çünkü günün sonunda, ben ne dediğimi biliyorum. Kendimi veya hizmet ettiğim Tanrı'yı hayal kırıklığına uğratmaktansa, pek çok insanı hayal kırıklığına uğratmayı tercih ederim."



Porter bundan bahsetmemiş olsa da, birkaç hafta önce, KOVID-19'un "abartılmış" olduğuna inandığını ifade etmişti. Daha önceki ifadesini tekrar onaylamamış olmasına rağmen, benzer bir fikre sahip olabilecek herkesi desteklediğini açıkça belirtti.



"BEN İSA'NIN ÖĞRENCİSİYİM..."



Porter daha sonra Black Lives Matter hareketi hakkında bir tartışmaya girdi. Özellikle, milli marş sırasında diz çökmemeyi tercih eden Isaac'e destek gösterme kararının arkasındaki nedenin, dini inancı olduğunu açıkladı:



"Pek çok insan, tüm algımı, bu mesajı, İsa'in öğrencisi olmam gerçeğine dayandırdığımı bilmiyor. Bu yüzden olayları onun bakış açısından görmeye çalışıyorum. Yani, o tarafımı anlamayan birçok insan, neden bahsettiğimi anlamazdı. Bazen adalet gösterme şekli, merhamettir."



"Ve bu, tüm bunları yapan bu adamların hiçbirinin cezalandırılmaması gerektiği anlamına gelmez. Tabii ki cezalandırılmalılar. Ama aynı zamanda, tweet'imin çok fazla nefret görmesi gibi, asıl yol, affetmektir. Bu gerçek bir şey. Ancak insanlar, bunun bir inançtan geldiğini anlamazlarsa, asla bilemezler. Ve ben de her şeyi buradan görmeye çalışıyorum."



Porter Jr.'ın bahsettiği tweet, George Floyd'u öldüren polisler için dua istemesiydi. Porter'ın büyük tepki gören tweet'i şu şekildeydi:



"George'un ailesi için ne kadar dua ederseniz edin, bu kötülüğe karışan polisler için de dua etmelisiniz. Ne kadar zor olursa olsun, onlardan nefret etmek yerine onlar için dua edin. Tanrı'nın, kalplerini değiştirmesi için dua edin."



