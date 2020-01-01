Porter Jr., koronavirüs ile ilgili şok açıklamalarda bulundu!

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., koronavirüs pandemisi krizinin, kitleleri kontrol etmek için kullanıldığını iddia ederek, arkasında "başka bir amaç" olduğunu belirtti.



ABD'de pandemiden ölenlerin sayısı 150 bine yaklaşırken, Porter Jr., Instagram hesabındaki canlı yayında, çeşitli ciddi konulardan bahsettiği küçük bir soru-cevap oturumu düzenleyerek, Amerika'daki KOVID-19 krizini tartıştı:



Katılımcılardan birisi, yayın sırasında Porter Jr.'a "Bu koronavirüsün insanları korku ile kontrol altına almak için aşırı derecede şişirilmesinden bahsediliyor, bunların hepsinden haberin olduğunu biliyorum." şeklinde bir ifade kullanınca, genç oyuncunun cevabı şu şekilde oldu:



"Doğru. Şahsen, koronavirüsün, ardındaki daha büyük bir amaç için kullanıldığını düşünüyorum. Nüfus kontrolü için, kitleleri kontrol edebilmek açısından kullanılıyor. Çünkü bu virüsle, tüm dünya kontrol ediliyor. Maske takmanız gerekiyor ve aşısı çıktığında da, kim bilir neler olacak. Seyahat etmek için aşı yaptırmanız gerekebilir, bu delice olur. Hayatımda hiç aşı ya da benzeri bir şey olmadım."



"Çılgınca gelebilir, ama şu anda olan her şeyin arkasında kesinlikle bir amaç var ve yapabileceğiniz tek şey, arkanıza yaslanıp neler olup bittiğini izlemek ve duygusal olarak çok fazla ilgilenmemek. Ama bu ciddi bir şey, gerçek bir şey, ama evet, çok abartılıyor."



Nuggets yönetiminden birkaç kişinin, Porter Jr.'ın bu ifadeleri sonrası, kendisiyle konuştuğu belirtildi.



22 yaşındaki oyuncu, sezonun yeniden başlaması öncesi, maç başına 14 dakika sahada kalmış ve 7.5 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



