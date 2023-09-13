Houston Rockets guardı Kevin Porter Jr.'ın NBA'deki geleceğinin "büyük ölçüde" tehlikede olduğu iddia edildi.



Porter Jr., New York'ta bulunan Millennium Hilton otelinde kız arkadaşına saldırı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Porter Jr. hakkında, "Lig bir soruşturma başlattı ve bunu yakın vadede halledecekler… Kevin Porter Jr.'ın sadece Rockets'ta değil, NBA'deki geleceğinin de çok büyük ölçüde tehlikede olduğuna şüphe yok." ifadelerini kullandı.



Pazartesi gecesi geç saatlerde ortaya çıkan olay, Porter Jr.'ın kız arkadaşının yaralanmasıyla sonuçlanmıştı. Tartışma, Porter Jr.'ın dışarıda geçirdiği bir gecenin ardından kız arkadaşı tarafından otel odasına alınmaması üzerine başlamıştı.



Otel güvenliğinin polisle temasa geçmesi, Porter Jr.'ın kız arkadaşına ikinci derece fiziksel saldırıda bulunması ile suçlanmasına yol açmıştı.



