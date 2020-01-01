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Porter Jr.'ın motivasyonu, koç Malone'a attığı mesajlardan geliyor!

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın koçu Michael Malone ile kısa mesaj diyalogu, bir yıldız olma isteğini ortaya çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın koçu Michael Malone ile kısa mesaj diyalogu, bir yıldız olma isteğini ortaya çıkardı.

Porter Jr., Perşembe günü Portland Trail Blazers'a karşı, Nuggets için kariyerinin tartışmasız en iyi performansını ortaya koymuştu.

Koç Malone, genç oyuncunun gidişatından ve oldukça umut verici bir oyuncu olduğuna nasıl inandığından bahsetti.

Malone, Porter ile yakın zamanda bulunduğu bir diyalogu paylaştı:

"Maçlar arasında Michael'dan üç tane mesaj almıştım, 'Daha iyi olmalıyım, daha iyisini yapabilirim, benimle kal' gibi. Ben de 'Michael, ben hiçbir yere gitmiyorum. Seninle kalacağım. Sen çok iyi bir genç oyuncusun ve gelişmeye devam edeceksin.' demiştim."

Antrenöründen güven oyu almak, Porter için harikalar yaratmıştı. Perşembe günü oynadığı 34 dakikada, 10/18 şut isabetiyle 27 sayı, 12 ribaund, 2 asist, 2 top çalma, 1 blok ve sıfır top kaybı ortaya koymuştu. Ne yazık ki, bu preformans Nuggets'ın 125-115'lik final skoru ile Blazers'a yenilmesiyle sonuçlanmıştı.

"ROL ÜSTLENEN BİR ADAM OLMALIYIM"

Porter da, koçuna tam olarak söylediklerini paylaşarak, Malone'un bahsettiklerinden konuştu:

"Ona daha fazlasını yapabileceğimi söyledim. Enerjim olması gerektiği noktada değildi, son maçta çaba ve coşkum eksikti, ve bu asla olamaz. Ona bunu bildiğimi ve özellikle Jamal ve Gary ve Will'in dışarıda olmasıyla, öne çıkan ve bir rol üstlenen bir adam olmam gerektiğini belirttim."

Denver şu anda Batı Konferansı'nda üçüncü sırada ve şu anda ikinci sıradaki LA Clippers'ın bir buçuk maç gerisinde.


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