Porter Jr'ın hedefi, 10 asist ortalaması yakalamak!

Houston Rockets'ın genç oyuncusu Kevin Porter Jr., Rockets'ın başlangıç kadrosundaki point guardı olacağını ve maç başına 10 asist ortalaması yakalamak istediğini açıkladı.



Porter Jr., gelecek sezon potansiyel olarak büyük bir sıçrama daha yaşayabilir ve şimdiden kendisi için büyük hedefler belirlemiş durumda.



AT&T SportsNet muhabiri Cayleigh Griffin, attığı bir tweet'te Porter'ın Rockets'ın başlangıç kadrosundaki point guard olacağını söylediğini ve maç başına 10 asist ortalaması yapmayı hedeflediğini paylaştı:



"Kevin Porter Jr. bana bu sezon başlangıç kadrosundaki point guardın kendisi olacağını söyledi. Hedefi ise bu yıl 10 asist ortalamasına ulaşmak."



21 yaşındaki oyuncu, Rockets ile ilk sezonunda 16.6 sayı, 3.8 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



