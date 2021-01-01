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Porter Jr.: "Denver'la kontratımı uzatmak için acelem yok"

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., Nuggets ile sözleşme uzatma görüşmelerinde "acele etmeyeceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., Nuggets ile sözleşme uzatma görüşmelerinde "acele etmeyeceğini" söyledi.

Porter Jr., The Denver Post'tan Mike Singer ile yaptığı röportajda, kontratını uzatma konusunda endişelenmediğini ve olayların basketbol tarafına odaklandığını açıkladı:

"Bu da radarımda olan bir şey, fakat bu alanda işleri menajerime bırakıyorum. Her gelişmeden haberdar oluyorum. Menajerimle, Tim'le (Connelly) iletişim halindeyim ve zamanı gelince imzayı atacağız. Acele etmeyeceğim. Tek odak noktam, sezona hazırlanmak olacak. Basketbolu çok seviyorum. Para durumları, çok stres yaptığım şeyler değil. Tabii bu da işin bir parçası."

Porter, Nuggets için istikrarlı bir hücum opsiyonu haline geldiği geçtiğimiz sezonda, %44.5 üçlük isabeti ile 19.0 sayı ortalaması yakalamıştı.

Jamal Murray'nin halen sakatlığının iyileşme sürecinde olduğundan ötürü, Porter'ın normal sezonda Denver'ın hücumuna daha fazla dahil olması bekleniyor.


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