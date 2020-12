Porter Jr.'dan, Jokic'in iş ahlakına övgü: "Sürekli salonda!"

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., takım arkadaşı Nikola Jokic'in iş ahlakına övgüde bulundu.



Jokic, son birkaç yıldır Nuggets'ın yüzü olarak süperstar statüsüne ulaşmıştı. 2.13 boyunda bir pivot olmasına rağmen pasörlüğü ve oyun kurma becerileri, kendisini bugünkü konumuna getirmişti.



Porter Jr., Forbes'tan Joel Rush ile Jokic'in liderlik nitelikleri hakkında konuştu ve All-Star pivotun sahada ve saha dışında nasıl bir örnek oluşturduğuna ilişkin görüşünü paylaştı:



"Nasıl oynarsa oynasın, iyi ya da kötü, maçlardan sonra her zaman spor salonuna gider, arenadan ayrılmadan önce her zaman maç sonrası tedavisini uygular, sonraki gün hazır olmak için gerekli uykusunu aldığından da emin olur.



Ve bir oyuncunun en iyi özelliğinin, sahada bulunabilmesi olduğunu söyleyebilirim. Ve o her zaman böyle bir adam olmuştur, ondan ne alacağınızı bilirsiniz... Bizler de ortaya ne koyacağını biliyoruz ve kendisi bize nasıl örnek olabileceğini öğreniyor."



Jokic, ligdeki ilk beş sezonunun her birinde 73'ten fazla maç oynayarak, nadiren dışarıda kalmıştı.



Öte yandan, Porter Jr. ise, Nuggets için gelecek vaat eden bir yıldız. Sakatlık nedeniyle çaylak sezonunu kaçırdıktan sonra Porter, Orlando'da sezon devam ettiğinde takımı için çok yönlü bir hücum kanadı olarak ortaya çıkmıştı.



Nuggets, 2020-21 normal sezonunu Çarşamba günü Sacramento Kings'e karşı açacak.