Porter Jr.: "Daha çok oyuncuyu dahil etmeliyiz, iki kişiyle olmaz"

Denver Nuggets'ın genç forveti Michael Porter Jr., LA Clippers'a karşı oynadıkları playoff serisinin 4. maçında alınan yenilgi sonrası, "daha fazla oyuncu dahil edilmesi gerektiğini" söyledi.



Porter Jr., Nuggets'ın 4. maçta Clippers'a karşı aldığı 96-85'lik yenilgiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.



Nuggets, takımın seride bir şansa sahip olmak istiyorsa, daha fazla oyuncunun dahil olması gerektiğini söyledi:



"Bu durum koçlara ve topu kimin eline vermek istediklerine bağlı. Devamlı Nikola Jokic ve Jamal Murray'ye gittik ve onlar iki harika oyuncu, ancak Clippers'ı yenmek için daha fazla oyuncuyu dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Topun biraz daha iyi gezmesi gerekiyor. Bu takıma karşı öngörülebilir olamayız."



Porter, Nuggets için potansiyel bir X faktörü. Ve bir çaylak olmasına rağmen, daha fazla dahil olmak istediğini söyleme konusunda kendisini rahat hissediyor:



"Sanırım sahada çok fazla dakika oynayacaksam, bunu dile getirmeliyim. Muhtemelen koçlarla konuşacağım ve onlara sahada bulunduğumda, rakibimizin ne yaptığımızı bildiğini söyleyeceğim. Daha çok pas yapmamız gerekiyor. Oyunu bilen ve skor üretebilen çok oyuncumuz var, bu yüzden daha fazla adamı dahil etmeliyiz."



5. maç Cuma günü oynanacak ve Clippers, kazanması halinde seriyi sonlandıracak.



