Denver Nuggets'ın genç forveti Michael Porter Jr., LA Clippers doktorunun kendisini Clippers tarafından draft edilmekten alıkoyduğunu söyledi.



Porter Jr., 2017-18 NCAA sezonuna girerken, ilk üç sıradaki NBA draft seçimlerinden biri olarak görülüyordu. Ancak, Missouri'nin sezon açılış maçındaki ciddi bir sırt sakatlığı sonrasında, sezonun çoğunu kaçırmış ve bu da değerinin düşmesine sebep olmuştu.



Clippers, 2018 Draftı'nda arka arkaya iki seçim yapmış, (12 ve 13'üncü sıradan) ancak Porter'ı seçmemişti ve 14. sırada Denver Nuggets'ın almasına izin vermişti.



Porter, yakın zamanda Clippers'ın kendisini draft etmeyeceğini bildiğini, çünkü takım doktorlarının sakatlanmasından korktuğunu açıkladı:



"Hayır, benim hakkımda raporu yazan onların doktoruydu. Sanırım bir daha basketbol oynamayacağımı düşündüğünü falan yazmıştı, bu yüzden beni seçeceklerini düşünmemiştim."



Clippers koçu Doc Rivers, muhabirlere, Porter'ın bu inancının doğru olduğunu belirtti:



"Bizim için acımasız bir durumdu. Tahtamızda Porter'ın adı vardı, sadece tıbbi raporun çok büyük tehlike arz ettiğini hatırlıyorum."



"HERKES YETENEĞİNİN FARKINDAYDI..."



Porter, ikinci bir sırt ameliyatı geçirdikten sonra, Nuggets oyuncusuyken, 2018-19 sezonunun tamamını kaçırmıştı. Bu sırada Clippers, draft haklarını Miles Bridges ve Jerome Robinson'dan yana kullanmış ve draft gecesinde Bridges'i Shai Gilgeous-Alexander karşılığında Charlotte Hornets'a takas etmişti.



Rivers, "Shai ile istediğimiz kişiyi bulduk. Ve ikinci seçimimizde, Porter tahtamızdayken, bu acımasız bir pas geçme oldu. Çünkü odadaki herkes onun yeteneğini biliyordu, ama daha çok sakatlık üzerine bir endişe vardı. Diğer tek endişe buydu." şeklinde konuştu.



İki yıldan fazla bir süre sonra, Porter, Nuggets ve Clippers ekipleri playoffların ikinci turunda karşılaşmaya hazırlanırken, kısa NBA kariyerinin en iyi basketbol döneminden geçiyor. Orlando bubble'ında genç oyuncu, 17.0 sayı ve 8.0 ribaund ortalamaları yakalıyor ve yeteneklerini sergiliyor.



"BENİ SEÇMEYECEKLERİNİ BİLİYORDUM"



Ancak Porter, Clippers'a karşı herhangi bir kin beslemiyor gibi görünüyor:



"Yani zaten beni seçmelerini beklemiyordum, ama kesinlikle onlara karşı oynamak eğlenceli olacak."



