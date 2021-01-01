Porter Jr.: "Bu yıl hedefim, All-Star olmak!"

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., gelecek sezon All-Star olmayı hedeflediğini söyledi.



Porter Jr., ClutchPoints ile yaptığı bir sohbette gelecek sezon için hedeflerini ve kariyerinin bu sonraki aşamasında kendisinden neler beklediğini açıkladı:



"Hedefim kesinlikle bu yıl All-Star olmak. Ama en büyük hedefim takımımın şampiyon olması. Bence bunu başarabilmemiz için, açıkçası bunun büyük bir parçası olmam gerekiyor. Ana hedef bu şekilde, en üst düzeyde kazanabilmek.



Geçen yıl En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülü için yarışıyordum. Sanırım en iyi üç aday arasına girmiştim. Yani bu ödülü tekrar kovalayabilirsem, insanlar yapabileceğim bu sıçramayı görmüş olacaklar. O yüzden bunu başarmam gerekli."



Önceki sezon maç başına 19.0 sayı ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki oyuncu, ligin en genç yeteneklerinden biri olarak ortaya çıkmıştı.



