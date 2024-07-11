Eski NBA oyuncusu Jontay Porter, bu yılın başlarında ligden men edilmesine neden olan bahis skandalıyla bağlantılı federal bir ceza davasında dolandırıcılık yapmak için komplo kurma suçunu itiraf etti.



Eski Toronto Raptors pivotu, New York federal mahkemesindeki duruşmasında savunmasını yaptı ve 250 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakılması planlandı.



Porter'ın avukatı, daha önce oyuncunun kumar bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada yetkililerle işbirliği yaptığını söylemişti.



Mahkeme belgeleri, Porter aleyhindeki davanın diğer dört kişi hakkında devam eden bir davayla ilgili olduğunu gösterdi. Dörtlü, dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmış olsa da henüz herhangi bir savunmada bulunmadı.



Mevzubahis dörtlü, bir NBA oyuncusunun iki maçta sahayı erkenden terk edeceği yönündeki tüyolarından kâr elde etmek için plan yapmakla suçlanıyor. Haziran ayında suçlandıklarında açılan bir mahkeme şikayetine göre, kendileri veya akrabaları bu bilgiyi sporcunun bu maçlarda kötü performans göstereceğine dair büyük kazançlı bahisler oynamak için kullanmıştı.



"YAPTIĞIM YANLIŞTI, ÜZGÜNÜM"



Şikayette oyuncunun adı belirtilmemiş olsa da, ayrıntılar Porter'ın birkaç ay önce ligden uzaklaştırılmasına yol açan bir NBA soruşturmasıyla örtüşüyordu. Lig, Porter'ın NBA maçlarında bahis oynadığını ve bahisçilere sağlığı hakkında gizli bilgiler verdiğini tespit etmişti.



Çarşamba günü mahkemede Porter, büyük kumar borçlarından kurtulmak ve suç ortaklarıyla kendisinin performansına ilişkin bahisleri kazanabilmesi için maçlardan erken çekilmeyi kabul ettiğini belirterek, "Yaptığımın yanlış ve hukuka aykırı olduğunu biliyorum ve çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.



Porter'ın 18 Aralık'ta hapis cezasına çarptırılması planlanıyor ve üç buçuk ila dört yıl arası hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca kendisine yüz binlerce dolarlık tazminatın yanı sıra olası para cezalarının da verilmesi bekleniyor.



Porter bu sezon 26 maçta 4,4 sayı, 3,2 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakalamış, ayrıca 2020-21 sezonunda Memphis Grizzlies formasıyla 11 maçta forma giymişti.



24 yaşındaki oyuncunun NBA maaşı yaklaşık 410 bin dolar civarıydı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU