Porter ayrılmaya bakmıyor, Magic ile sezonu tamamlayacak!

Orlando Magic forveti Otto Porter'ın, Magic ile serbest kalması üzerine herhangi görüşmesi olmadığı ve sezonu takımla tamamlayacağı bildirildi.



Porter'ın ayrıca, son takas tarihinde Nikola Vucevic'in anlaşmasında Magic'e takas olmadan önce, Chicago Bulls ile de herhangi benzer bir görüşme yapmadığı kaydedildi.



Porter, genç ve yeniden yapılanan Magic ekibi için sağlam bir veteran varlığı olarak kalacak.



27 yaşındaki oyuncu, Washington Wizards üyesi olarak imzaladığı dört yıllık anlaşmasının son sezonunda bulunuyor ve önümüzdeki ölü sezonda serbest oyuncu olacak.



Sol ayak ağrısı nedeniyle üst üste dördüncü maçını kaçıracak olan Porter, Magic ile oynadığı üç maçta 22.0 dakika sahada kalarak 8.0 sayı, 4.7 ribaund, 1.7 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



