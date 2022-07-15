Portekizli Xeka'dan Galatasaray'ı şaşırtan talep!

OYUNCUNUN TALEBİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sergio Oliveira hamlesiyle kadrosuna güç katan Galatasaray, orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Yönetim, orta saha için adayını buldu fakat bir sorunla karşılaştı.Galatasaray, orta saha takviyesi için Lille ile bu ay sözleşmesi sona eren Xeka'yı kadrosuna katmak istiyor.Galatasaray'ın görüşmelerde bulunduğu Xeka, Sergio Oliveira'nın ücretini öğrenince zam yaptı. Portekizli yıldıza 4 sezon için yıllık 2 milyon 750 bin Euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Xeka'da beklemedikleri bir istekle karşılaştı.Vatandaşının aldığı ücret sonrasında, bonservisi elinde olan Xeka, imza parası ile birlikte 4 yıllık 14 milyon Euro talep etti.Xeka, Lille formasıyla 2021 yılında şampiyonluk yaşadı ve Lille kariyerinde 131 maça çıkarak 9 gol ve 9 asist katkısı yaptı.G.Saray cephesi bu istek sonrasında şaşkına dönerken senelik ücretini 2 milyon 750 bin Euro'ya çıkardığı öğrenildi. Aslan'ın bütçesi ise toplam 10 milyon Euro.