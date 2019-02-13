Portekizli muhabirden Galatasaray - Benfica yorumu

ilearasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesini öncesi Portekiz O Jogo gazetesi muhabiri, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.İşte Pedro Azevedo'nun maç yorumu;Özellikle yeni teknik direktörü Bruno Lage'nin gelişi ve son maçlarda alınan iyi sonuçlar sonrası Perşembe günü çok iyi motive olmuş bir Benfica olacak. Lage ile Benfica 9 maçta 8 galibiyet aldı ve önemli bir çıkış yakaladı. Sporting gibi büyük bir rakibe karşı iki kez kazandı. Son Nacional maçını 10-0 kazandı, Portekiz'de tarihi bir sonuç oldu. Dünyada çok nadir görülen bir galibiyet.Benfica, kazanam arzusu olan bir takım. Çünkü Bruno Lage, topa hakim olan bir futbolu teşvik ediyor. Bu oyunu taraftarları da çok heyecanlandırıyor. Bu maç için Lage, en güçlü takımını buraya getirmedi. Defans oyuncusu Jardel sakat. Orta sahada Fejsa da yine sakatlıktan dolayı oynamayacak. Takımın en önemli savunma oyuncusu Grimaldo, fiziksel olarak dinlendirilmek için Portekiz'de kaldı. Pizzi ve Jonas da kafilede yer almadı.Benfica olumlu bir sonuç arayacak. Sahasında rakiplerine zorluk yaşatan Galatasaray'ın yine zorlu bir takım olacağını düşünüyorum. Onlar da taraftarları tarafından çok iyi desteklenen bir takım. Benfica için kolay bir gece olmayacak.