Portekizli Kadın Futbolcu Jessica Silva'nın Über Çalımı

Portekiz-Belçika arasında oynana Kadınlar Dünya Kupası karşılaşmasında Portekizli Jessica Silva'nın rakip oyuncuyu geçtiği anlar dünyanın gündemine oturmuş.

05 Mayıs 2018 14:29
Portekizli Kadın Futbolcu Jessica Silva'nın Über Çalımı
Portekiz-Belçika arasında oynana Kadınlar Dünya Kupası karşılaşmasında Portekizli Jessica Silva'nın rakip oyuncuyu geçtiği anlar dünyanın gündemine oturmuş.



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