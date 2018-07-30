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Portekiz'den Türkiye'ye geri dönüş!

Sivasspor'dan transfer atağı! Sergiy Rybalka ve Douglas'ı kadrosuna katarak büyük bir sükse yaratan Sivasspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Portekiz'den Türkiye'ye geri dönüş!
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30 Temmuz 2018 11:13
Sergiy Rybalka ve Douglas'ı kadrosuna katarak büyük bir sükse yaratan Sivasspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Kırmızı-Beyazlılar, Portekiz'de Maritimo ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Erdem Şen ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Erdem, daha önce ülkemizde Rize, Giresun, Samsun ve Gaziantepspor formaları giydi.

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