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Portekiz'de Quaresma fırtınası!

Derbinin kahramanı Ricardo Quaresma, ülkesi Portekiz'de de geniş etki bıraktı. Beşiktaş'lı yıldızın özellikle 'Trivela'sı büyük beğeni topladı.

Kaynak: Milliyet
Portekiz'de Quaresma fırtınası!
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26 Şubat 2018 09:25
Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle yıldızlaşan ve 3-1'lik galibiyeti getiren Ricardo Quaresma ülkesi Portekiz'de de geniş yankı uyanırdı.

Yıldız futbolcunun başarılı performansı Portekiz basınında da yer buldu. Records gazetesi internet üzerinden Quaresma'nın trivela golünü özel olarak verip ''Beşiktaş'ı zafere taşıdı, başrole çıkardı'' dedi. Observador sitesi ise ''Quaresma Beşiktaş'a bir Fenerbahçe derbisi zaferi verdi'' yorumunda bulundu.

A Bola gazetesi de ''Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki zaferi ve geri dönüşünde Quaresma vardı'' ifadelerini kullandı.  Ayrıca Quaresma'nın şık trivelası ve gol anı da videolarla verildi.





O Jogo'da ise ''İstanbul derbisinin kralı Quaresma'' başlığı atıldı. Portekizli yıldızın attığı 2 gole vurgu yapıldı. Öte yandan, Portekiz'de ki tüm haber sitelerinde Rİcardo Quaresma'nın gollerinin videolerı paylaşıldı. Oldukça beğeni topladı.





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