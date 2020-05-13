Portekiz'de geri dönüş tarihi açıklandı

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 4 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Haber; AA
Portekiz'de geri dönüş tarihi açıklandı
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12 Mayıs 2020 23:20
Portekiz Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 12 Mart'ta durdurulan 1. Futbol Ligi'nde kalan maçların oynanmasına 4 Haziran'da başlanmasının planlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 1. Futbol Ligi'nde 25. haftanın ilk maçının 4 Haziran'da oynanması için gerekli hazırlıkların sürdüğü, tüm statlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiği ve futbol organizasyonu içinde olan herkese Kovid-19 ile bağlantılı sağlık testlerinin yapıldığı belirtildi.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 12 Mart'a kadar oynanan 24 hafta sonunda 60 puanla Porto lider durumda bulunurken, ardından Benfica (59), Braga (46) ve Sporting Lizbon (42) takımları sıralanıyor.

 

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