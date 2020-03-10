Portekiz'de futbol maçlarına koronavirüs önlemi!

Portekiz'de futbol maçları, koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Portekiz'de futbol maçlarına koronavirüs önlemi!
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10 Mart 2020 20:54
Portekiz'de futbol maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, profesyonel liglerdeki karşılaşmalara seyirci alınmayacağı duyuruldu.

Uygulamanın süresiyle ilgili bilgi verilmezken, amatör futbol karşılaşmalarında ise müsabakalara en fazla 5000 kişinin girebileceği aktarıldı.

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