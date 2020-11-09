Portekiz'de Benfica'ya 'şike' baskını yapıldı

Portekiz Ligi'nin devlerinden Benfica, şike soruşturması kapsamında incelemeye alındı.



TVI'nin haberine göre, Portekiz polisi, sabah saatlerinde Benfica tesislerine ve başkanlık ofisine bir baskın düzenleyerek belgeler topladı ve bilgisayarlara el koydu.



Verilen bilgilerde, Benfica'nın 2015/16 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardında yasadışı bazı hareketlerin olduğundan şüphenildiği ve incelemenin bu yüzden yapıldığı belirtildi.



Benfica'da yöneticilerin maçlardan önce rakip oyunculara transfer ve daha iyi sözleşme sözü vererek akıllarını çelmeye çaldığı iddia edildi.



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2017 yılında da Portekiz Ligi'nde Porto ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Benfica Kulübü'nün, 29. hfata Porto ile karşılaşan Aves takımındaki tüm oyunculara galibiyet alınması halinde 10 bin euro teşvik primi ödeyeceği yönünde haberler çıkmıştı.



