Portekiz'de Benfica'ya "şike" baskını yapıldı

Portekiz polisi, 2015/16 yılında şampiyonluğun illegal bir şekilde elde edildiği yönündeki iddiaları incelemek üzere Benfica tesislerine baskın düzenledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Portekiz'de Benfica'ya 'şike' baskını yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2020 19:03
Portekiz Ligi'nin devlerinden Benfica, şike soruşturması kapsamında incelemeye alındı.

TVI'nin haberine göre, Portekiz polisi, sabah saatlerinde Benfica tesislerine ve başkanlık ofisine bir baskın düzenleyerek belgeler topladı ve bilgisayarlara el koydu.

Verilen bilgilerde, Benfica'nın 2015/16 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardında yasadışı bazı hareketlerin olduğundan şüphenildiği ve incelemenin bu yüzden yapıldığı belirtildi.

Benfica'da yöneticilerin maçlardan önce rakip oyunculara transfer ve daha iyi sözleşme sözü vererek akıllarını çelmeye çaldığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER HABERLER ÇIKTI

2017 yılında da Portekiz Ligi'nde Porto ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Benfica Kulübü'nün, 29. hfata Porto ile karşılaşan Aves takımındaki tüm oyunculara galibiyet alınması halinde 10 bin euro teşvik primi ödeyeceği yönünde haberler çıkmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için