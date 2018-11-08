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Portekiz'de Benfica kaçtı, Ajax yakaladı!

Şampiyonlar Ligi E grubunda Benfica ile Ajax 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Portekiz'de Benfica kaçtı, Ajax yakaladı!
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08 Kasım 2018 00:59
Şampiyonlar Ligi E grubunda Benfica ile Ajax karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 29. dakikasında Jonas ile öne geçen Benfica, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Dusan Tadic sahneye çıktı ve skora eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda gol olmadı ve Benfica ile Ajax 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 8'e yükseltti. Benfica'nın puanı ise 4 oldu.

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