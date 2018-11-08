Şampiyonlar Ligi E grubunda Benfica ile Ajax karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 29. dakikasında Jonas ile öne geçen Benfica, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Dusan Tadic sahneye çıktı ve skora eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda gol olmadı ve Benfica ile Ajax 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 8'e yükseltti. Benfica'nın puanı ise 4 oldu.
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Mücadelenin 29. dakikasında Jonas ile öne geçen Benfica, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Dusan Tadic sahneye çıktı ve skora eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda gol olmadı ve Benfica ile Ajax 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 8'e yükseltti. Benfica'nın puanı ise 4 oldu.
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