Şampiyonlar Ligi E grubundailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 29. dakikasında Jonas ile öne geçen Benfica, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Karşılaşmanın 61. dakikasında Dusan Tadic sahneye çıktı ve skora eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda gol olmadı ve Benfica ile Ajax 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 8'e yükseltti. Benfica'nın puanı ise 4 oldu.