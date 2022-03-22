A Milli Takımımızın, Portekiz ile 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert yönetecek
Portekiz - Türkiye maçının hakemi belli oldu
A Milli Takımımızın, Portekiz ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı
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22 Mart 2022 12:16
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