Portekiz - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Takımımızın, Portekiz ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı

Haber; Sporx.com
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Portekiz - Türkiye maçının hakemi belli oldu
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22 Mart 2022 12:16
A Milli Takımımızın, Portekiz ile 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert yönetecek
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