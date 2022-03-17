Portekiz, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı

2022 Dünya Kupası Play-Off'unda A Milli Takımımız ile karşılaşacak Portekiz'in kadrosu açıklandı.Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, 25 kişilik aday kadroyu duyurdu.Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı kadroda, Joao Felix, Diego Jota, Bruno Fernandes gibi birçok yıldız aldı.A Milli Takımımız, Portekiz ile 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Maçı kazanan, Kuzey Makedonya - İtalya eşleşmesinin galibiyle 27 Mart'ta mücadele edecek.