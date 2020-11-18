Portekiz son dakikada üç puanı aldı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında Hırvatistan ile Portekiz karşı karşıya geldi.



Stadion Poljud'da oynanan karşılaşmayı Portekiz son dakika golüyle 3-2 kazanmayı başardı.



Maça iyi başlayan taraf Hırvatistan oldu ve 29. dakikada Kovacic'in golüyle Hırvatlar ilk yarıyı da önde tamamlamayı başardı.



İkinci yarıda Rog'un kırmızı kart görmesi ile gardı düşen Hırvatistan'a Portekiz'in cevabı 1 dakika sonra 52. dakikada Ruben Dias ile geldi. 60. dakikada Joao Felix, Jota'nın asistinde Portekiz'i öne geçirmeyi başardı. 65. dakikada Kovacic, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda Portekiz üst üste 4 oyuncu değişikliği yaptı ve son dakikada skoru değiştirmeyi başardı. 90. dakikada Ruben Dias'ın golüyle Portekiz sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.



Bu sonucun ardından Portekiz 13 puana yükselirken Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.



