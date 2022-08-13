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Portekiz, Ronaldo için FIFA'ya gidiyor!

Portekiz Futbol Federasyonu, Uruguay'a atılan ilk golü Cristiano Ronaldo'nun attığını ispatlamak için FIFA'ya başvuracak.

Portekiz, Ronaldo için FIFA'ya gidiyor!
Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Portekiz, Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmada atılan ilk gol büyük tartışmalara yol açtı. Bruno Fernandes'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Ronaldo yükseldi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçta ilk önce golü Ronaldo'ya yazan FIFA, daha sonra kararını değiştirerek Portekizli yıldızın topa temas etmediğini belirledi ve golün adına Bruno Fernandes yazıldı.

PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU'NDAN HAMLE

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Uruguay'a karşı atılan ilk golü Cristiano Ronaldo'nun attığını kanıtlamak için FIFA'ya başvuru yapacağı belirtildi.

RONALDO 'BEN ATTIM' DEDİ!

Maç sonunda seyircilerin golün Bruno Fernandes'e yazıldığını söylemesi üzerine Ronaldo, eliyle saçlarını göstererek topu kaleye kendisinin attığını belirtti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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