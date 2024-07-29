Portekiz, Rafa Silva'yı konuşuyor!





Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesine odaklanan Beşiktaş , önceki akşam hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerken yeni transfer Rafa Silva yıldızlaştı.

Grazer

sınavında iyi futbolu ile dikkat

çeken, 1 de gol atan Rafa,

Başkent ekibi karşısında benzer

bir tablo sergiledi.

Ağları 2 kez sarsarken, futboluyla camiayı mutlu etti.



Tecrübeli hücumcunun performansı, ülkesi Portekiz'de de ses getirdi. O Jogo, Rafa Silva'nın harika bir oyun ortaya koyduğunun altını çizerken, takım arkadaşı Gedson ile birlikte sahanın en iyi iki isminden birisi olduğunu yazdı.

"Rafa Silva, Beşiktaş'a zafer kazandırdı. Maçın öne çıkan önemli ismiydi. Sezon öncesi takımına çok önemli katkılarda bulunacağının sinyallerini verdi" ifadelerini kullandı.







Siyah beyazlı kulübün bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Portekizli yıldız, sezon başına 6 milyon Euro'dan 3 yıllık mukaveleye imza atmıştı. A Bola iseifadelerini kullandı.Siyah beyazlı kulübün bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Portekizli yıldız, sezon başına 6 milyon Euro'dan 3 yıllık mukaveleye imza atmıştı.

Sözleşmesi 30 Haziran

2027'de dolacak olan oyuncunun

güncel piyasa değeri 14