Portekiz Hırvatistan'ı net skorla geçti

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup mücadelesinde Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.



Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz 4-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmada Portekiz 41. dakikada öne geçerken ilk yarının skoru da 1-0 olarak belirlendi. İkinci yarı başladıktan sonra Portekiz maçın kontrolünü elinde tutarak ikinci golü buldu. 58. dakikada Diego Jota'nın golüyle Portekiz farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 70'e geldiğinde ise Joao Felix sahneye çıktı ve farkı üçe çıkardı. 90+1. dakikada Brunp Petkovic'in golü fark ıkiye indiren isim oldu. İkinci yarıda oyuna giren Andre Silva, 90+3. dakikada attığı golle farkı üçe çıkardı ve skoru belirledi.



Karşılaşmada Cristiano Ronaldo hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmedi.



Portekiz grubuna galibiyetle başlarken Hırvatistan ise henüz puan alamadı.



