Portekiz grupta 3'te 3 yaptı!

Portekiz, EURO 2024 Elemeleri'nde Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Portekiz grupta 3'te 3 yaptı!
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17 Haziran 2023 23:42
EURO 2024 Elemeleri J Grubu 3. hafta maçında Portekiz, evinde Bosna Hersek'i ağırladı. Estadio da Luz'da oynanan maçı Portekiz 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva ile 77. dakikada ve 90. dakikada Bruno Fernandes attı.

Bosna Hersek'te Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, 72 dakika sahada kaldı. Konyaspor'un kalecisi Ibrahim Sehic ise 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Portekiz, grupta 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Bosna Hersek ise 3 puanda kaldı.

Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında İzlanda deplasmanına gidecek. Bosna Hersek, sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.

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