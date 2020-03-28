Portekiz genç yaş ligleri tamamen iptal edildi

Portekiz Futbol Federasyonu, ülkede kadın ve erkek tüm genç yaş kategorilerindeki liglerin 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini açıkladı.Federasyon resmi internet sitesinden yapılan duyuruda tüm dünyada olduğu gibi Portekiz'i de derinden vuran koronavirüs sebebiyle böyle bir karar alındığını açıkladı. Yapılan duyuruda Porteliz'de OHAL'in devam etmesi ve okulların da kapalı olması durumunun sürmesi sebebiyle genç futbolcuları korumak için bu kararın alındığı vurgulandı. Ayrıca genç futbolcuların önümüzdeki sezona daha rahat hazırlanabilmesi için federasyon olarak bu karara varıldığı belirtildi.Karara göre Portekiz kadın ve erkek genç yaş kategorilerinde 2019-2020 sezonuna ilişkin yükselme, düşme veya şampiyon takımlar ilan edilmeyecek.