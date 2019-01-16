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Portekiz futbolunda göçmen vakaları artıyor

2015-2017 yılları arasında futbol kulüplerinde profesyonel sözleşme vaadiyle Portekiz'e getirilen ancak daha sonra kaderlerine terk edilen 15 düzensiz göçmen tespit edildi

Kaynak: AA
Portekiz futbolunda göçmen vakaları artıyor
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16 Ocak 2019 16:54
Portekiz hükümetine bağlı olan ve insan ticareti trafiği üzerine araştırmalar yapan bir kurumun verilerine göre düzensiz göçün Portekiz futbolunda da görüldüğü bildirildi.

İnsan Ticareti Trafiği Observatuvarı (OHTS) adlı kurumun basınla paylaştığı araştırmada, 2015-2017 yıllarında futbol kulüplerinde profesyonel sözleşme vaadiyle Portekiz'e getirilen ancak daha sonra kaderlerine terk edilen 15 düzensiz göçmenin tespit edildiği belirtildi.

Çoğunluğu Brezilya uyruklu olan söz konusu 15 kişinin yaş ortalamasının 21 olduğu, 2'sinin reşit olmadığı kaydedildi. OHTS Müdürü Rita Penedo, düzensiz göçmenlerin son yıllarda futbol kulüplerinde de görüldüğünü ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Penedo, düzensiz göçmenlerin genelde fuhuş sektörü veya kaçak çalışma amaçlı ülkeye getirildiğini ancak son yıllarda futbolun da insan ticaretine alet edildiğini ifade etti.

Sınırlar ve Yabancılar Ofisi (SEF) de Portekiz'deki spor kulüplerinde yapılan denetlemelerde 2017'de 59, 2018'de ise 129 yabancının oturum ve çalışma izinlerinde uygunsuzluk tespit edildiğini duyurdu. SEF, oturma izinleri olmadığı belirlenen 2 futbolcunun gözaltına alındığını açıkladı.

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