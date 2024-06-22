Portekiz'e karşı kötü istatistik sürdü

EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Takım'da Portekiz'e karşı resmi maçlardaki galibiyet hasreti devam etti.

Portekiz'e karşı kötü istatistik sürdü
 

A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'e karşı resmi maçlardaki galibiyet özlemi sürdü.

Türkiye, Portekiz'e karşı oynadığı 10. maçta 8. yenilgisini yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, Portekiz karşısında yalnızca özel maçlarda 2 galibiyet elde etti.

Türkiye bu maçlarda 9 gol atabilirken, kalesinde gördüğü gol sayısı 22'ye yükseldi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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