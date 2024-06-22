Portekiz'e karşı kötü istatistik sürdü
EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Takım'da Portekiz'e karşı resmi maçlardaki galibiyet hasreti devam etti.
A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'e karşı resmi maçlardaki galibiyet özlemi sürdü.
Türkiye, Portekiz'e karşı oynadığı 10. maçta 8. yenilgisini yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, Portekiz karşısında yalnızca özel maçlarda 2 galibiyet elde etti.
Türkiye bu maçlarda 9 gol atabilirken, kalesinde gördüğü gol sayısı 22'ye yükseldi.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|3
|İskoçya
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|4
|Macaristan
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0