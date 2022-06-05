Portekiz'den Jorge Jesus iddiası

Fenerbahçe'nin 1 yıllığına sözleşme imzaladığı Jorge Jesus için Portekiz'den flaş bir iddia geldi.



Portekiz basını, Jesus'un imza törenine geniş yer ayırırken, 67 yaşındaki teknik adamın maaşıyla ilgili farklı bir bilgi ortaya attı.



"Jesus'a müthiş tören. Jesus şampiyonluk sözü verdi" başlıklarının yanı sıra Jesus'un maaşının 5 milyon Euro, yardımcılarının ise 1.5 milyon Euro olduğu yazıldı. Ayrıca deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması ve şampiyonluk halinde de prim alacağı vurgulandı.



Fenerbahçe, Jesus için yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamın 3 milyon euro maaş alacağını açıklamıştı.





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