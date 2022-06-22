Portekiz'den Beşiktaş'a ret!

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Haris Seferovic için Benfica'ya kiralama teklifi yaptığını ancak bu teklifin reddedildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Portekiz'den Beşiktaş'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2022 20:02
Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan Haris Seferovic için yaptığı teklif reddedildi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; siyah-beyazlılar Seferovic'i kiralık olarak transfer etmek için Benfica'nın kapısını çaldı. Ancak Benfica bu teklifi geri çevirdi.

Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli santraforu bonservisiyle satmak istediği ve beklentisinin 6-8 milyon euro olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maçta sahaya çıkan Haris Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. İsviçreli santrforun Benfica ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ