Portekiz'den Beşiktaş'a ret!

Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan Haris Seferovic için yaptığı teklif reddedildi.



Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; siyah-beyazlılar Seferovic'i kiralık olarak transfer etmek için Benfica'nın kapısını çaldı. Ancak Benfica bu teklifi geri çevirdi.



Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli santraforu bonservisiyle satmak istediği ve beklentisinin 6-8 milyon euro olduğu aktarıldı.



Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maçta sahaya çıkan Haris Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. İsviçreli santrforun Benfica ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.





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