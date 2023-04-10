Portekiz'de zafer Casper Ruud'un oldu

Portekiz'de düzenlenen Estoril Açık'ta zafere uzanan isim Casper Ruud oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Portekiz'de zafer Casper Ruud'un oldu
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10 Nisan 2023 01:20
Norveçli tenisçi Casper Ruud, Estoril Açık'ın tek erkekler finalinde Sırp Miomir Kecmanovic'i yenerek kupanın sahibi oldu.

Portekiz'in Estoril bölgesinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 turnuvasının finalinde, dünya 5 numarası Ruud ile 40 numarası Kecmanovic karşılaştı.

Bir saat 48 dakika süren finalin ardından rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden 24 yaşındaki Ruud, kariyerinin 10. ATP Turu zaferine ulaştı.

Grand Prix Hassan II turnuvasında Carballes Baena kupaya ulaştı

Fas'ın Marakeş kentinin ev sahipliği yaptığı Grand Prix Hassan II adlı ATP 250 toprak kort turnuvasının 3 saat 1 dakika süren finalinde ise Fransız Alexandre Muller'i 4-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen İspanyol Roberto Carballes Baena, kupaya uzandı.

30 yaşındaki tenisçi, kariyerinde 2. kez ATP Turu şampiyonluğu yaşadı.

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