Portekiz'de 'TÜRKİYE' sesleri!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e konuk olan A Milli Futbol Takımı yalnız kalmadı.
Porto'daki mücadelede Türk taraftarlar tribünde yerlerini aldı.
Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık bin 500 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.
Porto'daki mücadelede Türk taraftarlar tribünde yerlerini aldı.
Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık bin 500 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.