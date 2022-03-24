Portekiz'de 'TÜRKİYE' sesleri!

A Milli Takımımızın'ın Portekiz'e konuk olduğu maçta tribünlerde Türk taraftarlar dikkat çekti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Portekiz'de 'TÜRKİYE' sesleri!
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24 Mart 2022 23:16
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e konuk olan A Milli Futbol Takımı yalnız kalmadı.

Porto'daki mücadelede Türk taraftarlar tribünde yerlerini aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık bin 500 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

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