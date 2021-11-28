Portekiz'de sıradışı bir maç!

Portekiz Ligi'nde çok ilginç bir maç oynandı.



Takım ve teknik heyette çıkan 17 koronavirüs vakası nedeniyle Belenenses, sahaya 7 kişi çıktı. Yedek kaleci Joao Monteiro, mücadeleye orta saha olarak çıktı.



Benfica, henüz maçın 23. saniyesinde Belenensesli stoper Kau'nun kendi kalesine golüyle öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı da 7-0 Benfica'nın üstünlüğüyle sona erdi.



Belenensesli oyuncular, devre arasında hakemle görüşerek maça devam etmek istemediklerini bildirdiler ancak hakem böyle bir karar veremeyeceğini söyledi.



Belenensesli iki oyuncu, takım doktorunun da onayıyla sakatlandıkları gerekçesiyle ikinci yarıya çıkmadı. Belenenses böylece 7 kişi kaldı.



İkinci yarıda Belenensesli oyuncuların santrası sonrası top orta saha oynayan yedek kaleci Monteiro, Benfica yarı sahasına doğru uzun vurup topu taca attı. Topun taca çıkması sonrası kendini yere bırakarak takım doktorunu çağırdı.



Monteiro'nun sakatlanıp oyundan çıkması sonrası Belenenses 6 oyuncuyla kalınca hakem Mota maçı tatil etti.



Benfica, mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.





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