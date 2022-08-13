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Portekiz'de Santos dönemi sona erdi!

Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Portekiz'de Santos dönemi sona erdi!
Dünya Kupası'na Fas'a kaybederek çeyrek finalde veda eden Portekiz'de Fernando Santos dönemi sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, deneyimli teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi ve Santos'a teşekkür edildi.

2014'ten bu yana Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran 68 yaşındaki teknik adam, 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı, 2019'da ise Uluslar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.

EN GÜÇLÜ ADAY MOU!

Toplamda milli takımın başında 109 maça çıkan Santos, bu karşılaşmalarda 67 galibiyet, 23 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Portekiz'de Santos yerine en güçlü adayın Roma'da görev yapan Jose Mourinho olduğu öne sürüldü.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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