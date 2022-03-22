Portekiz'de sakatlanan kaleci Lopes kadrodan çıkarıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda sakatlanan kaleci Anthony Lopes kadrodan çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Portekiz'de sakatlanan kaleci Lopes kadrodan çıkarıldı
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22 Mart 2022 15:36
Fransa'nın Olimpik Lyon takımında forma giyen kaleci Anthony Lopes, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lopes'in yerine İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ın kalecisi Jose Sa kadroya alındı.

Portekiz ile Türkiye, 24 Mart Perşembe günü Porto kentindeki Drago Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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