Portekiz'de lig maçları öncesi saygı duruşu!

Depremlerde vefat edenler anısına Portekiz'de lig maçları öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Portekiz'de lig maçları öncesi saygı duruşu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2023 15:37
Portekiz futbol liglerinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına hafta sonu oynanan maçlar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Portekiz Futbol Federasyonu tarafından alınan kararla, hafta sonu oynanan lig maçları öncesi saygı duruşuna geçildi.

D-Smart ekranlarında yayınlanan Portekiz Süper Ligi'nin 20. hafta maçlarından Sporting-Porto, Maritimo-Braga ve Arouca-Santa Clara karşılaşmaları öncesinde oyuncular, santra çizgisi üzerinde çember oluştururken, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin bayrakları, saygı duruşu sırasında açıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ