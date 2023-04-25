Portekiz'de gündem Jorge Jesus!

Portekiz basını, Fenerabahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sarı - lacivertli taraftarlarla olan tartışmasına geniş yer ayırdı.

, Fotoğraf; AA
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Portekiz'de gündem Jorge Jesus!
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25 Nisan 2023 13:15
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın iki puan kaybettiği haftada Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

25 ve 51. dakikalarda Arda Güler'in golleriyle 2-0 öne geçen sarı - lacivertliler 57 ve 66. dakikalarda Ethemi'nin gollerine engel olamadı. 71. dakikada Joao Pedro ile bir kez daha öne geçen Fenerbahçe, 90+6. dakikada Eze'nin golüyle sahadan bir puanla ayrıldı.

ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRDİ

Jesus, 3-3 biten maçın ardından tüm takımı orta sahada topladı. Tecrübeli teknik adam, burada öğrencilerine bir konuşma yaptıktan sonra tribünleri alkışlamalarını istedi. Oyuncular da böyle yaptı. Ancak stadı doldurup takıma büyük bir destek veren taraftarlar, alkışa yuhalayarak yanıt verdi.

Jorge Jesus buna çok sinirlendi, tribünlere dönerek el-kol hareketleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine yuhalama ve ıslık sesleri daha da yükseldi. 18 yaşındaki Arda Güler hemen hocasının yanına gidip sakinleştirmeye çalıştıktan sonra tribünlere de eliyle 'Tamam' işareti yaptı. İşte Portekiz basınından Jorge Jesus yankıları...

RECORD: ISLIKLAR JESUS'U KIZDIRDI

"Fenerbahçe taraftarlarından gelen ıslıklar Jorge Jesus'u kızdırdı. Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı ve lider Galatasaray'a yaklaşma fırsatını boşa harcadı."

'GENÇ DAHİ ARDA GÜLER'

"Takım maç sonunda gösterdikleri destek için taraftarları alkışlarken, Jorge Jesus'u sinirlendiren bir ıslık sesi duyuldu. Jorge Jesus'u tünele yönlendirme görevini ise takımın genç dahisi Arda Güler üstlendi."

A BOLA: JESUS HOŞLANMADI

"Beraberliğin ardından taraftarlar takımı ıslıkladı ve Jorge Jesus bundan hoşlanmadı. Portekizli teknik adamı sahadan çıkarıp soyunma odasına gönderen genç Fenerbahçeli Arda Güler oldu."

MAIS FUTEBOL: ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞTI

"Fenerbahçe bu sonuçla birlikte şampiyonluktan daha da uzaklaştı. Maçın sonunda Jesus, oyunculardan taraftarları alkışlamalarını istedi, ancak seyirciler ıslıklarla karşılık verdi. Portekizli teknik adam sinirlerine hakim olamadı." 

 
 

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